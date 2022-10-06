Москва, 6 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Студенты и аспиранты получат отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Документ устанавливает, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения.

Указ распространяется на учащихся образовательных и научных организаций по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.

Кроме того, отсрочка будет предоставляться аспирантам, обучающимся на территориях инновационных научно-технологических центров, а также тем, кто получает знания по духовным образовательным программам.

В указе уточняется, что он распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Документ вступил в силу с момента подписания.