Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербург оказался под влиянием североатлантического циклона Zydrune, который принес в город тепло и сильный ветер, из-за которого к вечеру возникнет угроза наводнения, сообщил 6 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Dambaspb.ru КЗС Петербурга

По его словам, под влиянием тёплого сектора этого североатлантического циклона в Петербургском в регионе будет облачная, с неустойчивыми прояснениями погода.

«Температура подрастёт и окажется на три-четыре градуса выше климатической нормы, +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сказал эксперт.

Также в Петербурге и Ленинградской области ожидаются небольшие дожди и усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 11-16 м/с. По данным синоптика, на побережье и в акватории Финского залива скорость ветра, особенно в вечерние часы, в порывах будет достигать 17-22 м/с.

«Это создаёт благоприятный условия для формирования нагонного наводнения», — подытожил Леус.

Напомним, угроза наводнения в Петербурге возникает, когда ветер западных направлений «запирает» воду в Невской губе и Неве.