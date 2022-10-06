Самара, , 09:41 — REGNUM О важности встать на защиту Отечества сообщил мобилизованный житель Самарской области Александр Катеев. Об этом он заявил во время посещения главой региона Дмитрием Азаровым одной из войсковых частей, сообщает пресс-служба областного правительства.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что мобилизованный получил повестку на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

«Сейчас важно не оставаться в стороне, ведь все мы проходили службу, давали присягу и чувствуем ответственность за то, что происходит. Настрой — боевой, проходим подготовку. В бытовом плане — все отлично. Нас встретили, разместили, кормят хорошо. Получили все необходимое, в ближайшее время приступим к тактическим занятиям», — приводит пресс-служба его слова.

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