Орск, Оренбургская область, , 09:39 — REGNUM В Орске Оренбургской области в резонансом деле о смертельном суррогатном алкоголе появился новый фигурант — сотрудник полиции, сообщили 6 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

В ведомстве отметили, что назначена служебная проверка. При подтверждении вины, участковый будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года на востоке Оренбуржья прокатилась волна алкогольных отравлений суррогатом. В состав алкоголя входил ядовитый метанол. Погибли десятки человек.

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