Париж, , 09:36 — REGNUM Франция выделит два миллиарда евро на закупку боеприпасов в 2023 году для своих вооруженных сил, что на треть больше, чем в прошлом году, передает BFM TV, ссылаясь на заявление министра вооруженных сил Себастьена Лекорню.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы предлагаем вам исключительную сумму в два миллиарда евро только на боеприпасы для наших вооруженных сил, то есть на 500 миллионов евро больше, чем в 2022 году, на 60% больше кредитов по сравнению с 2019 годом», — заявил министр, представляя план бюджета на 2023 год.

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