Чарлстон, США, , 09:35 — REGNUM Волна ложных вызовов об инцидентах со стрельбой в школах зафиксирована по всему американскому штату Южная Каролина, 5 октября сообщило агентство Associated Press.

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Звонки затронули более двенадцати районов. Полиция направила в школы сотни своих сотрудников, а также обратилась к учителям и ученикам заведений с призывом соблюдать меры безопасности, заперев двери классных комнат.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в городе Филадельфия в американском штате Пенсильвания произошла перестрелка возле школы Роксборо, в результате чего погиб 14-летний подросток. 28 сентября при стрельбе в здании школы в американском городе Окленде (штат Калифорния) пострадали пять человек.

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