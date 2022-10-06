Арзамас, Нижегородская область, , 09:35 — REGNUM Швейная фабрика в Арзамасе Нижегородской области переориентировались на производство экипировки для оснащения ею призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 5 октября сообщила ГТРК «Нижний Новгород».

Дополнительная экипировка Информационный центр правительства Тюменской области

Отмечается, что сосланные на предприятии рюкзаки имею объём 30 литров и предназначены для эксплуатации в суровых условиях — они сшиты из ткани, которая не подвергается никакой деформации, не меняет ни цвет, ни форму

Также указывается, что к середине октября мобилизованным из Нижегородской области должно быть поставлено 3,3 тыс. таких рюкзаков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что карельское швейное производство «Озонтекстиль» переориентировало свои производственные мощности на нужды армии.