Якутск, , 09:34 — REGNUM Организации столицы Якутии должным образом не проводили работу по обеспечению отсрочки сотрудникам, которые не подлежат призыву на военную службу. Всего оказались не готовы к мобилизации 48 компаний Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Установлены факты непредставления по требованию военкомата Якутска списков лиц, подлежащих воинскому учету и мобилизации, а также факты невручения работникам мобилизационных повесток», — отметили в ведомстве.

Внесены представления об устранении выявленных нарушений в адрес руководства этих организаций. Они должны были предоставлять в военкоматы списки тех, кто подлежит частичной мобилизации, но не делали этого. Часть руководителей не вручали повестки своим сотрудникам и ответили за свои действия в соответствии с кодексом об административных правонарушениях — виновные оштрафованы.

Прокуратура готова работать с обращениями граждан по вопросам частичной мобилизации и ждёт звонки на горячую линию, также подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии остаётся острой проблема оформления документов у нотариуса в связи с частичной мобилизацией военнослужащих из запаса. В помощь резервистам готовы предусмотреть решение таких вопросов на местах призыва.