Москва, 6 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Создать аналог Совинформбюро для формирования у граждан правильного понимания хода проведения специальной военной операции предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Необходимо создать единый государственный информационный ресурс, который соберет разрозненные данные о ситуации на фронте и в тылу», — отметил Миронов.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны главным источником информации о ситуации на фронтах было Совинформбюро.

«В наше время, разумеется, невозможно ограничить круг источников одним-двумя ресурсами, но можно и нужно создать единый государственный портал, который бы собирал данные не только из Минобороны РФ, но и из других органов власти, а также от российских журналистов, работающих в зоне СВО, которые доказали свой высокий профессиональный уровень. Такой портал мог бы стать как инструментом борьбы с фейками, так и координационным центром информационного обеспечения СВО», — убежден парламентарий.

Портал по спецоперации должен включать информацию по мобилизации граждан, которую сейчас выкладывают на ресурсе объясняем. РФ, рассуждает он.