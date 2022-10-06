Белгород, 6 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Система ПВО дважды сработала утром 6 октября в Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Средствами ПВО предотвращены атаки на Грайворонский район и Белгород. Громкие звуки над областным центром застали главу региона по дороге на работу.

«Только что подъехал к работе. Несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработало ПВО. Такая же ситуация, работа ПВО, по докладу оперативного штаба, была сегодня в Грайворонском районе», — написал губернатор.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.