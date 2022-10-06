Владикавказ, 6 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Северной Осетии запланированы работы по восстановлению Владикавказской крепости. Состояние объекта культурного наследия волнует жителей региона, с вопросом о реставрации они обратились к главе РСО-Алании Сергею Меняйло. Он поручил заняться этим вопросом комитет по охране и использованию объектов культурного наследия.

Иосиф Короткий (Iosif Korotkij) Владикавказ

«Важный вопрос, который волнует общественность — судьба объекта культурного наследия федерального значения «Остатки стен Владикавказской крепости, 1858 г.». Объект нуждается в восстановлении. Он уже передан в республиканскую собственность. В следующем году мы начнём реставрационные работы», — сообщил по итогам личного приема граждан глава региона Сергей Меняйло.

Как отметил председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Ацамаз Галуев, объект «Стены Владикавказской крепости» закреплен за подведомственным учреждением «Наследие Алании». В настоящее время уже готова проектно-сметная документация на работы по восстановлению исторического памятника, необходимо выделить денежные средства на них.