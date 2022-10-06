* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 09:31 — REGNUM В афганской провинции Кандагар вооружённые лица совершили нападение на видного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Нападение произошло вечером 5 октября в районе Кабул-Шах, у въезда в первую зону безопасности Кандагара, в результате которого был убит мулла Абдул Саттар, один из видных талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командиров.

«Мулла Абдул Саттар, один из командиров Кандагарской дивизии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уроженец уезда Жари этой провинции убит силами фронта», — заявил Фронт освобождения Афганистана.

Фронт заявил, что Абдул Саттар несёт ответственность за выявление и убийства силовиков предыдущего правительства.

В последнее время появились сообщения о деятельности Фронта освобождения Афганистана в южных регионах страны, особенно в провинции Кандагар.