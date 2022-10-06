Таллин, , 09:31 — REGNUM

Евро

Эстония разместила долгосрочные государственные облигации с 10-летним сроком погашения на сумму 1 миллиард евро с купонной (процентной) ставкой 4% годовых. Об этом сообщило министерство финансов Эстонии.

Подчеркивается, что о готовности подписаться на эстонские гособлигации заявили 93 международных инвестора на общую сумму 1,8 млрд евро. Андеррайтерами эмиссии выступили банки Citibank, Goldman Sachs и Societe Generale, облигации будут котироваться на Дублинской бирже. Срок погашения облигаций — октябрь 2032 года.

Вице-канцлер минфина Свен Кирсипуу назвал результаты выпуска успешными с учетом сложной геополитической и рыночной ситуации, а установившуюся процентную ставку настолько выгодной, насколько это возможно.

«В последние месяцы базовые процентные ставки и рисковая маржа по облигациям сильно выросли, и многое зависело от сложного рынка. С другой стороны, нам нужна уверенность, что у нас есть достаточный финансовый буфер для покрытия предусмотренных бюджетом государственных выплат как в конце 2022 года, так и в 2023 году», — сообщил Кирсипуу.

Полученные от размещения долговых обязательств средства будут использованы для покрытия бюджетного дефицита и пополнения резерва ликвидности.