Сеул, , 09:32 — REGNUM Правительство Южной Кореи обеспечит защиту жизни и безопасности народа, полагаясь на крепкий союз с США и сотрудничество в сфере безопасности между Сеулом, Вашингтоном и Токио. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Данное заявление глава государства сделал 6 октября в ходе короткой встречи с журналистами.

Отметим, что менее чем за две недели Пхеньян провел шесть ракетных испытаний. Последний пуск был произведен всего через два дня после испытания баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела над Японией.

По мнению главы Южной Кореи, потенциальной целью такой ракеты является стратегическое вооружение США на острове Гуам, которое будет развёрнуто в Южной Корее в случае необходимости.

Юн Сок Ёль также отметил, что 5 октября американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вернулся в территориальные воды страны, которые ранее покинул после окончания совместных учений с ВМС Южной Кореи.

Южнокорейский лидер указал на сложную международную обстановку в сфере безопасности, подчеркнув, что правительство стоит на страже жизни и безопасности народа.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи осудил КНДР за ракетные испытания, которые, как отмечают в Сеуле, представляют серьезный вызов всему международному сообществу.

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