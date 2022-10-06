Таллин, 6 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум.

Цитата из х∕ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США Карательная психиатрия

Перечень услуг, финансируемых Больничной кассой, решено дополнить услугой принудительного психиатрического лечения. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

Отмечается, что психиатрическое принудительное лечение назначается судом. Услугу принудительного лечения оказывает Вильяндиская больница.

Раньше такая услуга финансировалась из государственного бюджета напрямую через министерство социальных дел, минуя Больничную кассу.

В перечень услуг Больничной кассы Эстонии также решено добавить приемы у медсестер-специалистов продолжительностью 45 и 30 минут. Это позволит медицинским учреждением продолжить проведение проекта по расширению полномочий медсестер.

Проект призван снизить нагрузку на врачей, поскольку услугу консультации способны оказывать и медсестры.