Москва, , 09:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин 5 октября внёс изменение в Указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», принятый 24 сентября 2022 года. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Согласно изменениям, внесённым в указ главы государства, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется, гражданам, впервые обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в различных учебных заведениях.

Отсрочку от частичной мобилизации смогут получить студенты вузов, средних профессиональных учебных заведений, духовных образовательных организаций и аспиранты. Указ вступает в силу с 5 октября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется студентам, учащимся очной и очно-заочной форм обучения.

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