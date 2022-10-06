Берлин, 6 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Премьер-министры Испании и Бельгии выступили с предупреждениями о последствиях для единого рынка ЕС объявленного Германией огромного пакета бюджетных стимулов, о чем сообщает Financial Times.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Принятие Германией пакета налоговых стимулов в размере 200 млрд евро заставило другие страны — члены ЕС заявить о несправедливости подобных конкурентных искажений, если отдельные государства, особенно те, что побогаче, будут принимать масштабные меры для поддержки собственных компаний.

Премьер-министр Испании Педро Санчес перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что нельзя допустить, чтобы единый рынок «распался на части», и что хотя шаг Германии «оправдан», важно всё же «сохранить баланс» для обеспечения справедливой конкуренции во всем Европейском союзе.

Санчес подчеркнул, что понимает, почему Германия пошла на этот шаг из-за ее зависимости от российских энергоносителей. Однако на совместной пресс-конференции с Шольцем вечером 5 октября он добавил: «На европейском уровне также необходимы ответные меры, чтобы защитить нечто очень важное: равные условия игры».

«Такие дисбалансы в бюджетных расходах опасны» и грозят «деградацией европейского единого рынка, потому что каждый занимается только своим делом», сказал в отдельном интервью премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.