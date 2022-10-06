Джакарта, , 09:29 — REGNUM Председатель палаты региональных представителей Ла Ньялла Махмуд Матталитти попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко помочь в налаживании экономических связей с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, сообщает Antara.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

Индонезия высоко оценила отношение президента России Владимира Путина, который предоставил гарантии безопасности для транспортировки удобрений, продуктов питания и топлива.

«В контексте двусторонних отношений встреча глав двух государств 30 июня 2022 года подтвердила внешнеполитическую позицию Индонезии о том, насколько ужасны гуманитарные катастрофы в разных странах. Мы также пострадали экономически», — заявил Ла Ньялла, принимая делегацию Совфеда в Джакарте.

Индонезия также ведет переговоры с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли.

Валентина Матвиенко согласилась с Ла Ньяллой в том, что торговля играет довольно важную роль, причем для обеих стран.

Валентина Матвиенко «Мы должны стремиться поощрять бизнес, инвестиции, торгово-экономическое взаимодействие в целях укрепления двустороннего сотрудничества. Есть много неосвоенных секторов»

«Мы продаем пшеницу в 137 стран мира. Но сейчас санкции усложняют нам задачу. Аналогично и с удобрением, где санкции становятся барьером в области логистики и транспортировки», — заявила Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда также пригласила председателя палаты региональных представителей Индонезии посетить Россию для расширения сотрудничества между двумя странами.

В конце встречи Ла Ньялла подарил Валентине Матвиенко индонезийский кинжал крис, который считается индонезийским наследием и признан ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече председателя группы двустороннего сотрудничества совета народных представителей с парламентом России Адиеса Кадира с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко стороны выразили взаимное восхищение двусторонним отношениям.

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