Москва, , 09:27 — REGNUM Германия беспрекословно следует русофобским установкам США, которые хотят вытеснить Россию с европейского энергетического рынка. Об этом 6 октября заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Русофобия Henry Mühlpfordt

«Все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи и о том, что Германия уже сейчас «обходится без российского газа», и что это имеет «гигантское» значение — факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США», — приводит слова Тяпкина РИА Новости.

По его словам, это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка.

Дипломат отметил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином ещё при правительстве Ангелы Меркель.

В качестве последствий этой стратегии он назвал запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», санкции на ремонт и обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», давление на дочерние структуры «Газпрома», фактическая национализация активов «Роснефти» в ФРГ, бездействие Берлина в связи с блокированием транзита российского газа Киевом и Варшавой.

Он подчеркнул, что Россию при этом объявляют ненадёжным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании энергетического оружия.

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