Москва, 6 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Хакеры могут получить доступ к содержимому телефонов пользователей WhatsАpp, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

TechCrunch Павел Дуров

По его словам, злоумышленники могут получить доступ ко всему на телефонах WhatsАpp из-за проблем с безопасностью у программы.

«Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp, — написал Дуров в своём телеграм-канале. — Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе».