Кемерово, 6 октября 2022, 09:25 — REGNUM Текстильные и технологичные предприятия Кемеровской области по инициативе областного губернатора Сергея Цивилева начали производство экипировки для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнительная экипировка
Дополнительная экипировка
Информационный центр правительства Тюменской области

«Предприятия Кузбасса организовали выпуск необходимых вещей для мобилизованных сограждан. Уже больше 10 местных предпринимателей производят спальные мешки, спецодежду, шапки, дождевики. И число таких производств будет увеличено. Если чего-то не будет хватать, добавим всё до мелочей», — приводит пресс-служба слова Цивилева.

Также указывается, что спальные мешки производят на трёх предприятиях региона в городах Тайга, Новокузнецк и Осинники, тельняшки — на трех мануфактурах в Белове, а шапки, дождевики и балаклавы — на четырёх предприятиях в Кемерово.

Кроме того, добавляется, что в учебный центр для мобилизованных жителей региона уже доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, а также матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, шлёпки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мордовии Артём Здунов написал, что дополнительную экипировку привезли призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Мордовии, проходящим боевое слаживание в Ульяновской области, власти республики.