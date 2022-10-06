Кемерово, , 09:25 — REGNUM Текстильные и технологичные предприятия Кемеровской области по инициативе областного губернатора Сергея Цивилева начали производство экипировки для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Дополнительная экипировка Информационный центр правительства Тюменской области

«Предприятия Кузбасса организовали выпуск необходимых вещей для мобилизованных сограждан. Уже больше 10 местных предпринимателей производят спальные мешки, спецодежду, шапки, дождевики. И число таких производств будет увеличено. Если чего-то не будет хватать, добавим всё до мелочей», — приводит пресс-служба слова Цивилева.

Также указывается, что спальные мешки производят на трёх предприятиях региона в городах Тайга, Новокузнецк и Осинники, тельняшки — на трех мануфактурах в Белове, а шапки, дождевики и балаклавы — на четырёх предприятиях в Кемерово.

Кроме того, добавляется, что в учебный центр для мобилизованных жителей региона уже доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, а также матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, шлёпки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мордовии Артём Здунов написал, что дополнительную экипировку привезли призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Мордовии, проходящим боевое слаживание в Ульяновской области, власти республики.