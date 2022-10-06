Москва, , 09:24 — REGNUM Россия и США еще не пришли к пику напряженности, который был в Карибский кризис, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мне кажется, что мы еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет назад», — сказал он в эфире Первого канала.

Антонов добавил, что позиция России о недопустимости развязывания ядерной войны и невозможности победы в ней остается неизменной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не знает о предупреждении советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана руководству РФ.

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