Таллин, 6 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум.

Pixabay.com Евро

Экономическая ситуация в связи с резкой инфляцией на фоне всех остальных процессов будет в Эстонии и Европе непростой примерно еще в течение десяти лет.

Об этом экономический эксперт и финансист Эстонии Рон Ловищук сообщил порталу новостей гостелевидения страны ERR. По его мнению, запланированное правительством повышение минимальной зарплаты не решает проблем с уровнем благосостояния большинства населения: «Любое повышение, особенно на фоне инфляции, это хорошо. Другой вопрос, учитывая, что в Эстонии ее получает порядка 16 000 человек, целесообразно ли это?»

Финансовый эксперт подчеркнул, что к переговорам о минимальной заработной плате не привлекают представителей малых и средних предприятий, а ведь их насчитывается в Эстонии около 90%. К сожалению, по словам Лувищука, большинство населения почувствует рост не доходов, а, наоборот, расходов.

На вопрос, почему же все-таки Эстония занимает лидирующие позиции по уровню инфляции в Евросоюзе, Лувищук ответил: «Во-первых, средний житель Эстонии беднее среднего жителя Европейского союза. В Эстонии семья в среднем тратит на еду около 20%, а в Евросоюзе — 16%. Но цены на продукты растут. Иными словами, у нас, так сказать, более бедная структура потребления».

Вторая причина, по его словам, рост цен на энергию, который отражается на потреблении.

По словам эксперта, с октября 2022 года инфляция будет постепенно снижаться, но в ценовом шоке Эстония будет жить еще лет десять: «Все процессы сейчас сильно взаимосвязаны: переход на зеленую энергию, конфликт на территории б. УССР и так далее».