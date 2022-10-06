Москва, 6 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. США пытаются навязать России свои правила, что не устраивает Москву. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Нас не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются нам навязать», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Вашингтоне рассказал о заморозке американской стороной всех сфер взаимодействия с Москвой. О стабилизации отношений даже не заявляется, отметил он, Россию выставили монстром, которого следует уничтожить.

Читайте также: США считают Россию монстром, который должен быть уничтожен — посол Антонов