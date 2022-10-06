Ярославль, 6 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Ярославской области будут развивать цветоводство. Соглашения об этом подписаны на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», сообщает правительство области.

yarregion.ru Тепличный комплекс

Тепличный комплекс по выращиванию фаленопсисов (орхидей) откроется в Ярославском районе. В реализацию инвестпроекта будет вложено около 1,5 млрд рублей. Этот проект реализует «Тепличный комбинат «Ярославский».

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Михаил Евраев и генеральный директор компании Сергей Камышенцев. Для выращивания орхидей будет реконструирован имеющийся тепличный комплекс. Проект планируется реализовать в 2022–2025 годах. Как рассказал Сергей Камышенцев, сейчас почти 100% орхидей поставляется в Россию из-за границы. Цветы выращивают в Польше, Нидерландах, Германии и Турции.

Также в Ярославском районе планируется построить современный тепличный комплекс, где ежегодно будут выращивать 1,4 млн штук роз и более 1 млн штук рассады однолетних и многолетних цветочных культур. Этот проект будет реализовывать предприятие «Лазаревское». До 2024 года оно намерено вложить 600 млн рублей.

Власти окажут поддержку инвестиционным проектам. В частности, правительство поможет поддержать спрос на цветы в рамках областных программ. Выращенные цветы могут использоваться для украшения города.

«Регион как никогда заинтересован в развитии отрасли цветоводства, — отметил губернатор Михаил Евраев. — В ближайшие годы мы продолжим программу «Наши дворы», обязательным условием которой является озеленение территорий при благоустройстве. Уверен, новая продукция будет пользоваться широким спросом. И главное, будут созданы 55 новых рабочих мест».

Отметим, что при предыдущем губернаторе Дмитрии Миронове областное правительство делало в сельском хозяйстве ставку на животноводство. В частности, власти планировали построить в регионе несколько рыбоводческих ферм и выращивать на них африканских сомов, форель и сига. Также планировалось создать кролиководческий кластер. Правда, в меню местных ресторанов стейк из африканского сома или филе даниловского кролика пока не появились.