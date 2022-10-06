Таллин, 6 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В понедельник, 10 октября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Эстонию, где встретится с премьер-министром Кайей Каллас, президентом республики Аларом Карисом, примет участие в Таллинском цифровом саммите и посетит Нарву.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии, опубликовав подробную программу официального визита главы исполнительной власти Евросоюза.

Так, в понедельник, 10 октября, в 8:45 по таллинскому времени (совпадает с московским) председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром в доме правительства в Старом Таллине.

В 9:30 Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас проведут совместную пресс-конференцию. Пресс-конференция будет транслироваться на эстонском и английском языках.

В 10:00 председатель Европейской комиссии встретится с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в президентском дворце в талллинском парке Кадриорг.

В 10:35 фон дер Ляйен вместе с премьер-министром посетят Маарьямяэский мемориал жертвам коммунизма. В 11:00 премьер-министр и председатель Европейской комиссии откроют Таллинский цифровой саммит в центре Kultuurikatlas.

В 13:00 председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Кая Каллас посетят Нарвский пограничный переход, а затем Кренгольмскую мануфактуру.

В 13:45 в Нарвской художественной резиденции начнется мероприятие «План справедливого перехода Эстонии». В 14:45 в мероприятии примут участие Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Мероприятие будет транслироваться на эстонском и английском языках.

В 15:15 состоится итоговый брифинг визита для журналистов.