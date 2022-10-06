Самара, , 09:29 — REGNUM Мобилизованные граждане условиями размещения в войсковой части города Самары и питанием довольны, настрой у них боевой. Об этом 6 октября сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Мобилизованные кузбассовцы Правительство Кузбасса

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Глава региона сообщил, что выехал в войсковую часть города Самары, чтобы проверить условия размещения мобилизованных.

«Пообщался с бойцами и ответил на их вопросы: часть разобрали сразу, по другим дал поручения коллегам. Рассказал, что от региона дополнительно обеспечим экипировкой, помимо той, которую выделила армия. Заранее узнали у командиров, что ещё можно брать с собой, и сейчас идёт закупка вещей. Отдельно проговорили, какую помощь их родные и близкие могут получить по социальному паспорту, который создаем для семей военнослужащих», — сообщил он.

Азаров отметил, что бойцы условиями и питанием довольны, настрой боевой. Сейчас бойцы проходят необходимую подготовку и боевое слаживание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 октября Азаров побывал в войсковой части города Тольятти.

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