Ереван, 6 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана вечером 5 октября обстреляли из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия армянские приграничные позиции. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«Открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской пограничной зоны», — говорится в сообщении.

По данным минобороны, огневые точки были подавлены.

Стоит отметить, что в Армении также 4 октября сообщали об обстрелах из миномётов. Данных о пострадавших нет. В Баку заявляют, что ответили на нарушение режима прекращения огня Арменией.