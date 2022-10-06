Саранск, , 09:17 — REGNUM Дополнительную экипировку привезли призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Мордовии, проходящим боевое слаживание в Ульяновской области, власти республики. Об этом 4 октября сообщил глава Мордовии Артём Здунов в своём телеграм-канале.

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«Наши ребята проходят боевое слаживание в Ульяновской области. Вчера привезли нужные в учебном центре вещи: тёплое нательное бельё, термоноски, коврики-пенки, мобильные телефоны. Перед отправкой в зону СВО доставим то, что необходимо на передовой», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Здунов уточнил, что он осмотрел бытовые условия, столовую и места проведения учений, а также пообщался с личным составом формируемого из жителей Мордовии батальона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и членов их семей, который был открыт властями Липецкой области совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом, посетил губернатор региона Игорь Артамонов.