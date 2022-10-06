Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM Бойцы сформированного в Петербурге танкового батальона «Аврора» с Витебского вокзала Северной столицы отправились к месту назначения, где пройдет этап боевого слаживания. После этого батальон примет участие в специальной военной операции.

Основной боевой танк Т-90 Mil.ru

Танковый батальон сформирован из петербуржцев, имеющих соответствующую воинскую специальность и военный опыт. Каждый боец перед отправкой получил от города именную сумку, где собраны подобранные по размеру вещи — от термобелья до спальников, а также обувь, индивидуальной аптечки и предметы личной гигиены. Кроме того, подразделению переданы медикаменты, дополнительное специальное оборудование и снаряжение.

«Отсюда, с Витебского вокзала, на защиту Отечества отправлялась Русская гвардия. В июле 1941-го года отправились 8 эшелонов 2-й дивизии Ленинградского народного ополчения. Эти стены помнят многих героев. Запомнят и вас, выполняющих свой патриотический долг», — заявил на проводах бойцов батальона «Аврора» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что в Петербурге разработаны меры поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации. Добровольцы из Петербурга, отправившиеся на защиту Донбасса, единовременно получат по 300 тыс. рублей, мобилизованные граждане — по 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сформированы три добровольческих батальона — «Кронштадт», «Павловск» и «Нева».

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