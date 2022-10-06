Томск, , 09:16 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о намерении переводить деньги на экипировку для мобилизованных с каждой зарплаты. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательная дума Томской области Bogdanov-62

Он напомнил, что бойцы из Томской области сражаются с вооружёнными до зубов нацистами и защищают Родину.

«Призываю всех чиновников Томской области последовать моему примеру», — добавил глава региона.

Средства, по его словам, собирают общественники. На собранные средства закупаются тёплые вещи, дроны, тепловизионные прицелы, приборы ночного видения и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: Томский губернатор объяснил важность сбора средств для мобилизованных