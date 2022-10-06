Более 20 человек получили ранения при взрыве в здании МВД талибов* в Кабуле
*талибов — запрещённая в России организация
Кабул,
6 октября 2022, 09:15 — REGNUM В больнице скорой помощи Кабула сообщили, что 20 человек были доставлены в это медучреждение из-за взрыва в мечети МВД , двое из них скончались по прибытии. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Афганистан
(сс) Olgamielnikiewicz
Между тем Абдул Нафи Такур, официальный представитель министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвердил факт взрыва и сказал, что он произошёл в районе мечети. По его словам, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 25 получили ранения.
Он добавил, что сотрудники и посетители МВД ходили в эту мечеть на молитвы.
Пока неясно, сколько погибших и раненых переведено в другие больницы Кабула.
История вопроса
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.