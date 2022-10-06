Кабул, 6 октября 2022, 09:15 — REGNUM В больнице скорой помощи Кабула сообщили, что 20 человек были доставлены в это медучреждение из-за взрыва в мечети МВД , двое из них скончались по прибытии. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан
Афганистан
(сс) Olgamielnikiewicz

Между тем Абдул Нафи Такур, официальный представитель министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвердил факт взрыва и сказал, что он произошёл в районе мечети. По его словам, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 25 получили ранения.

Он добавил, что сотрудники и посетители МВД ходили в эту мечеть на молитвы.

Пока неясно, сколько погибших и раненых переведено в другие больницы Кабула.