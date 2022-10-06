* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В больнице скорой помощи Кабула сообщили, что 20 человек были доставлены в это медучреждение из-за взрыва в мечети МВД , двое из них скончались по прибытии. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Между тем Абдул Нафи Такур, официальный представитель министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвердил факт взрыва и сказал, что он произошёл в районе мечети. По его словам, в результате инцидента погибли четыре человека, ещё 25 получили ранения.

Он добавил, что сотрудники и посетители МВД ходили в эту мечеть на молитвы.

Пока неясно, сколько погибших и раненых переведено в другие больницы Кабула.