Лондон, , 09:14 — REGNUM Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Запад предпринял недостаточное количество усилий в борьбе с Россией и недостаточно помог Киеву в вопросе военной поддержки. Об этом она заявила на конференции Консервативной партии Британии.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава правительства отметила, что Лондон Великобритания будет поддерживать киевский режим «столько времени, сколько это потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября британский министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев и встретился с представителем нацистского режима Алексеем Резниковым, обсудив с ним военную помощь со стороны королевства.

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