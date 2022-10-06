Лондон, 6 октября 2022, 09:14 — REGNUM Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Запад предпринял недостаточное количество усилий в борьбе с Россией и недостаточно помог Киеву в вопросе военной поддержки. Об этом она заявила на конференции Консервативной партии Британии.
Глава правительства отметила, что Лондон Великобритания будет поддерживать киевский режим «столько времени, сколько это потребуется».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября британский министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев и встретился с представителем нацистского режима Алексеем Резниковым, обсудив с ним военную помощь со стороны королевства.
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