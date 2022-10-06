Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. На Камчатке из-за объявленной частичной мобилизации в сентябре в два раза увеличилось количество зарегистрированных браков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

FrankWinkler Свадьба

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Официально заключили браки 470 пар. В июне на Камчатке было создано 120 семей, а в августе — 260.

Как отметила руководитель агентства ЗАГС и архивного дела края Наталия Польшина, с 22 сентября ЗАГСы на Камчатке работают в усиленном режиме и все мобилизованные получают возможность заключить брак в день обращения.

За сентябрь на Камчатке родилось 238 детей. Приняла решение развестись 161 пара.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в разы чаще регистрируют отцовство и заключают браки.