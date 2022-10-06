Москва, 6 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. МИД Молдавии вызвал посла России в Кишинёве Олега Васнецова. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Министерство намерено ознакомить российского посла с мнением Молдавии о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин оценил поддержку Северной Кореи итогов референдумов в Донбассе и на юге б. УССР.