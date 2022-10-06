Магас, , 09:10 — REGNUM В Ингушетии начинается масштабная борьба с мусорными свалками. Власти региона определились с инвестором для реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса. Им стала компания «Экомашгрупп» — крупнейший в России разработчик и производитель мусороперерабатывающего оборудования.

Мусор

Комплекс будет построен в Малгобекском районе до конца 2024 года. Новое предприятие будет заниматься утилизацией бутылок из пластика, отходов из твердого пластика, автомобильных шин, древесных отходов и другого мусора, который будет поставлять региональный оператор «Экосистема».

Он также будет доставлять на многофункциональный мусорный полигон вредные отходы деятельности медицинских, социальных учреждений и предприятий со всего региона для их дальнейшей переработки.

Стоимость проекта составит 2 млрд рублей. При его реализации будет создано до 300 новых рабочих мест, доход в бюджет в виде налогов составит около 1,5 млрд рублей.