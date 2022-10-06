Липецк, 6 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и членов их семей, который был открыт властями Липецкой области совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом, посетил 4 октября губернатор региона Игорь Артамонов. Он сообщил об этом 4 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как указал Артамонов, в этом штабе работают психологи, юристы и добровольцы из числа ветеранов воинской службы, которые оказывают помощь и мобилизованным, и их близким.

При этом он уточнил, что также там работает пункт сбора гуманитарной помощи и перед отправкой в части мобилизованные могут пройти курсы по тактической медицине и получить необходимые консультации.

«Работа идёт во всех подразделениях штаба. Всё чётко и без ненужной суеты. Сейчас основной пласт работы связан с мобилизацией. Но очевидно, что после её окончания штаб двери не закроет. Здесь продолжат принимать гуманитарку и будут помогать родственникам. Руководство штаба готово вводить нужный функционал очень быстро», — написал губернатор Липецкой области в своём сообщении.

Также он поблагодарил всех работников штаба и всех, кто приносит необходимую экипировку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приморского края Олег Кожемяко написал, что у призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона есть потребность в дополнительной экипировке, которую им выдадут краевые власти.