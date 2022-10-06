Москва, 6 октября 2022, 09:09 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не знает о предупреждении советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана руководству РФ. Об этом Антонов заявил в эфире Первого канала.
Дипломат добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтону только на равных. Если кто-то попытается разрушить основы России, возмездие будет неминуемым, заключил Антонов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия. При этом Россия не заявляла о планах или намерениях применять подобные вооружения без угрозы существования государству.
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