Москва, 6 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не знает о предупреждении советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана руководству РФ. Об этом Антонов заявил в эфире Первого канала.

Минобороны России Анатолий Антонов

«Я такого не знаю, но я твердо убежден, что мы не оправдывались бы за наши действия на [территории б. УССР]. Во-вторых, мы бы твердо, по крайней мере я говорю про себя, если бы я присутствовал на этой встрече, мы отвергли такой тон, такую тональность американской стороны в отношении наших действий», — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что Москва готова к диалогу с Вашингтону только на равных. Если кто-то попытается разрушить основы России, возмездие будет неминуемым, заключил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия. При этом Россия не заявляла о планах или намерениях применять подобные вооружения без угрозы существования государству.

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