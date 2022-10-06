Вашингтон, 6 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Переговоры об обмене заключёнными между Россией и США идут по согласованным каналам. Об этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Он напомнил, что специальные каналы согласовали президенты обеих стран. В приоритете российского посольства остаётся защита интересов соотечественников.

«Мы исходим из того, что в этой области необходимо действовать в спокойном, профессиональном ключе», — сказал Антонов и добавил, что итогом таких переговоров стал обмен российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов намерен в ближайшее время посетить в тюрьме гражданина РФ Виктора Бута. Американские власти выдали на это разрешение.

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