Москва, 6 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») призвал ломать армейскую бюрократию, начиная с процедуры вручения наград.

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

«Вернёмся к тому, что ключевую роль играют личности. Должна быть личность, которая спланирует все операцию, мы формируем части, где будут полки, дивизии, корпуса, армии. Они не должны работать бездарно, нужны личности, которые дадут Победу. Эти люди есть, но надо сломать бюрократию. Во всем, начиная с наград», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Он напомнил, что раньше командарм имел право вручить Орден Боевого Красного Знамени, командир дивизии — орден Красной Звезды, командир полка — Медаль «За боевые заслуги».

«Так и было, а это госнаграды. Сейчас, пока это дойдёт до Москвы, а потом тут рассматривает комиссия, зачастую снижает статус награды. Им тут, наверное, с Беговой виднее, кто и как воюет, это смешно. Кто лучше командира знает, что боец сделал за эту награду?» — отметил парламентарий.