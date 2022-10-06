Финикс , США, , 09:07 — REGNUM Бывший студент Аризонского университета в США расстрелял одного из профессоров учебного заведения 5 октября, сообщает New York Post.

Капитолий штата Аризона Wars

Инцидент произошел в студенческом городке университета около 14:00 часов по местному времени. Жертвой нападавшего стал 52-летний профессор Томас Мейкснер, руководитель факультета гидрологии и атмосферных наук университета.

По информации полиции, подозреваемый 46-летний Мурад Дервиш был задержан полицией штата около 17:00 на одной из автомагистралей. За это время он смог проехать более 150 км.