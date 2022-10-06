Женева, Швейцария, 6 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Динамика диалога между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией значительно снизилась, причём Кишинёв не только не даёт решать существующие проблемы, но и создаёт новые. Об этом 5 октября сообщил участникам 51-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве глава официального представительства ПМР в России Леонид Манаков в онлайн-формате.

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Он отметил, власти Молдавии, воспользовавшись тем, что Киев закрыл границу с Приднестровьем, устроили блокаду. Были введены ограничения на импорт в ПМР жизненно важных товаров, в том числе медикаментов. Также приднестровским гражданам не позволяют выехать из республики, что является нарушением прав человека.

«Молдова в настоящее время значительно усилила давление на полумиллионное население Приднестровья, грубо нарушая права и свободы людей, в том числе право на жизнь и здоровье, право на развитие и другие», — сказал Манаков.

Представитель ПМР призвал СПЧ и международное сообщество не допустить нарушений прав человека для приднестровцев. Он попросил дать оценку действиям Кишинёва.