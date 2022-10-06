Москва, 6 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Москва рассматривает «все опции» для выяснения причин терактов, произошедших на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

Дипломат ответил на вопрос о возможных шагах по выяснению причин случившегося, если проводимое расследование начнёт буксовать.

«Рассматриваются все опции», — сказал Вершинин.