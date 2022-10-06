Москва, , 09:01 — REGNUM Разработку российской военной экипировки солдата будущего «Легионер» завершат в 2023 году. Срок научно-исследовательских работ сократится в три раза, передают РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Экипировка «Ратник» Mil.ru

Ранее планировалось, что научно-исследовательские работы экипировки «Легионер» будут проходить 2-3 года, но сейчас заказчик поручил сделать все быстрее. На этот этап отведен примерно год.

Отмечается, что характеристики и технические особенности разрабатываемой экипировки пока не разглашают. Известно, что «Легионер» станет экипировкой солдата будущего четвертого поколения и придет на смену комплектам «Ратник» и «Сотник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ сформировало техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения.

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