Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. На Камчатке председатель общественного экспертного совета по обеспечению безопасности граждан Елена Бештерева выразила слова благодарности всем, кто принял решение участвовать в специальной военной операции, встать на защиту своей Родины, своего народа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Сейчас настал тот день, когда каждый для себя должен принять единственно верное решение, соразмерное со своими ценностями, совестью. Хочется сказать большое спасибо тем ребятам, которые приняли решение защищать интересы Родины, пойти на защиту своего народа, именно в тот момент, когда нашей стране это необходимо, пожелать им быть достойными памяти своих дедов, предков, вернуться всем живыми», — цитирует Бештереву пресс-служба правительства Камчатки.

Она пожелала женщинам, которые отправили своих детей и мужей на спецоперацию, быть смелыми и сильными, потому что бойцам сейчас нужна поддержка.

«Страх всегда присутствует, но поддаваться ему нельзя, нужно объединяться для того, чтобы получить результат», — сказала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше вооружения и военных, чем за все время спецоперации. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.