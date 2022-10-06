Владивосток, 6 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. У призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Приморского края есть потребность в дополнительной экипировке, которую им выдадут власти региона. Об этом 4 октября написал глава региона Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка

Как указал краевой губернатор, он провёл встречу с мобилизованными жителями региона, чтобы понимать, в каких условиях они проходят подготовку и чем обеспечены.

«Всё положенное ребята получили в части, но есть потребность в спальниках, ковриках и дополнительном оснащении техническими средствами. В ближайшие дни подвезём дроны, средства визуального контроля и связи», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал, что новую партию принадлежностей и предметов экипировки нашим бойцам — военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации из региона, направили власти республики.