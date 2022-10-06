Вашингтон, 6 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в день, если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо, пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам бывшего советника экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберта МакНелли, Москва может пойти на такой шаг без ущерба своим нефтяным месторождениям.

«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», — сказал он.

Как отметил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук, даже половина от сокращения добычи может оказать немедленное давление на рынки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США обвиняет ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за того, что члены организации проголосовали за сокращение добычи нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке.

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