Шегарский район, Томская область, , 08:57 — REGNUM В Томской области из больницы скорой помощи №2 выписали четырёхлетнего ребёнка, пострадавшего во время трагического пожара в селе Баткат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Пожар

По словам главного врача медучреждения Андрея Караваева, ребёнок находится в удовлетворительном состоянии. Ему предписано наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Отмечается, что трое остальных детей двух, семи и девяти лет, также пострадавших при пожаре, были выписаны ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в доме многодетной семьи произошёл в ночь на 24 сентября. В ходе тушения спасатели нашли тела 31-летнего мужчины, его 35-летней супруги, а также пятилетней девочки. Четверо мальчиков были госпитализированы. Две старших дочери ночевали в гостях у бабушки и не пострадали.

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